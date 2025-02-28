Инвесторы начали "охоту" на российские акции из-за диалога РФ и США - Bloomberg

Богатые люди резко изменили отношение к России: началась "охота"
Фото: www.unsplash.com
На международной арене запущены глобальные перемены

Журналисты сообщают о резком изменении интереса инвесторов к российским акциям. На фоне переговоров между Кремлем и вашингтонской администрацией хедж-фонды и богатые частные инвесторы устроили настоящую "охоту" на ценные бумаги: они начали активно скупать активы, связанные с нашей страной.

По данным западных аналитиков, это связано с ожиданиями скорого завершения конфликта, чему способствуют действия нового главы Белого дома Дональда Трампа.

Григорий Мариничев, партнер юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, отметил, что инвесторы стремятся занять выгодные позиции в потенциально открывающемся рынке. Однако он подчеркнул, что пока им остается только внимательно следить за развитием событий, так как ситуация остается неопределенной.

В статье также указывается, что интерес к российским активам растет, несмотря на риски. Инвесторы готовы вкладываться даже в те компании, которые имеют лишь косвенное отношение к России, что свидетельствует об их оптимизме относительно будущих изменений. Эксперты считают, что такие действия могут быть связаны с надеждами на улучшение отношений между странами и снятие ограничений.

К слову, ранее руководительница европейской дипломатии Кая Каллас сделала истеричное заявление о России.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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