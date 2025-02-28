Bloomberg: Зеленский намерен смягчить Трампа сделкой по ресурсам

Экономический интерес американского президента Дональда Трампа может оказаться более сильной гарантией безопасности для Украины, чем вступление в НАТО. Именно поэтому Владимир Зеленский решил пойти на подписание договора по редкоземельным металлам, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники в украинской администрации. По их словам, глава Украины надеется, что это побудит лидера США смягчить позицию в отношении каких-либо договоренностей с украинцами.

Согласие Трампа на встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме было воспринято европейскими странами с воодушевлением. Во первых, украинский президент проведет с ним диалог до официальной встречи главы США с Путиным. Во-вторых, он сможет заключить соглашение, которое в перспективе поможет расположить новую президентскую администрацию.

Британские официальные лица после визита премьера Стармера рассказали, что, судя по всему, Трамп начал осознавать необходимость внести более широкий вклад в урегулирование украинского конфликта, чем он планировал до этого.

"Трамп, похоже, понимал, что некоторая форма американских гарантий безопасности необходима для сдерживания Путина и достижения прочного мира, сказали они, говоря на условиях анонимности", – указано в статье.

Британские чиновники говорят, что со стороны главы США будет достаточно даже какой-то неопределенности в этом вопросе, поскольку заставит российского президента сомневаться в ответных действиях американцев в случае нападения на европейских миротворцев. Но пока договориться у Европы с Соединенными Штатами не выходит.