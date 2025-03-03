Bloomberg: помощники Трампа настаивают на отставке Зеленского

Американцам не понравился тон, который позволил себе украинский лидер

После перепалки в Овальном кабинете Белого дома члены администрации Дональда Трампа настаивают, чтобы любой мирный план по Украине включал обязательный пункт – отставка Владимира Зеленского с поста президента. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая жесткая риторика в отношении украинского лидера вызвана его поведением во время приезда в Вашингтон, где он устроил скандал с главой США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Однако, несмотря на резкие требования своих сотрудников, Дональд Трамп, вероятно, готов дальше вести переговоры с Украиной и придерживается менее категоричных взглядов, говорят анонимные европейские чиновники, знакомые с деталями.

Журналисты отмечают, что наладить диалог между Вашингтоном и Киевом в сложившихся условиях будет очень сложно. В администрации Трампа ясно дали понять, что требуют извинений за случившееся в Овальном кабинете. В это же время Зеленский считает, что просить прощения ему не за что. Он уверен, что сменить его будет непросто, как и не допустить до участия в возможных выборах на Украине.

Сейчас украинский политик категорически отвергает возможность прекращения огня до тех пор, пока страна не получит серьезные гарантии безопасности со стороны партнеров.