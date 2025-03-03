Зеленский оценил предложение Франции и Британии после фиаско в Белом доме

Зеленский сделал заявление после фиаско в Белом доме
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
Президент отказался от прекращения огня на Украине

Владимир Зеленский сразу же после фиаско в Белом доме принял участие в саммите с союзниками в Великобритании. Во время переговоров Макрон и Стармер сделали ему предложение о прекращении огня, на которое он согласился при одном условии.

По его словам, усилия Англии и Франции по мирному урегулированию могут принести плоды уже в ближайшие недели. Он напомнил, что Турция, Прибалтика и страны Северной Европы выразили готовность принть участие в процессе. Зеленский уверяет – в ходе переговоров с лидерами "было положено очень хорошее начало" по обсуждению гарантий безопасности Украине.

При этом президент не решился дать однозначный ответ на вопрос о месячном прекращении огня. Как известно, Макрон и Стармер в своем предложении исключали возможность введения европейского контингента на первом этапе мирного процесса. 

"Украина никогда не признает аннексию Россией оккупированных ею территорий, даже если это будет сделано с целью заключения мирного соглашения. Украина примет прекращение огня только в том случае, если за ним последуют надежные гарантии безопасности, пользующиеся доверием народа", – заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что не планирует извиняться перед Трампом после произошедшей перепалки в Овальном кабинете. Однако он все еще готов подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Напомним, в прошлую пятницу во время визита в Вашингтон Дональд Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, даже не приступив к обсуждению потенциальной сделки по ресурсам.

Источник: The Guardian
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