Путин пошутил над Песковым из-за переговоров с Трампом

Глава нашей страны дал остроумный комментарий

Глава нашей страны Владимир Путин с юмором прокомментировал заявление голоса Кремля Дмитрия Пескова о долгожданной беседе с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе пленарного заседания РСПП российский главнокомандующий пошутил, что не стоит полагаться на слова его пресс-секретаря.

Ранее Дмитрий Песков сообщил работникам прессы, что разговор между российским и американским лидерами запланирован на сегодня, 18 марта, на промежуток с 16:00 до 18:00 по столичному времени.

Однако, когда глава РСПП Александр Шохин напомнил об этом, главнокомандующий ответил, что не следует воспринимать слова его сотрудника слишком буквально. Президент отметил, что тот просто выполняет свою работу.

"Не слушайте Пескова. У него работа такая", – с юмором напомнил глава нашей страны.

Эта реплика вызвала улыбки среди присутствующих. Российский лидер славится тем, что не теряет чувства юмора даже при обсуждении серьезных политических вопросов.

К слову, недавняя шутка Путина про "порошки" заставила хохотать весь зал на форуме.