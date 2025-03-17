Российский прогноз о популярности дронов на поле боя вызвал шок в США - BI

"С ума сошли": российская военная тактика вызвала ужас в США
Фото: www.unsplash.com
Подходы к ведению боев сильно изменились

В США крайне обеспокоены прогнозами о будущей тактике ведения боевых действий, в которых беспилотники станут ключевым элементом. Отставной полковник американской армии Джан Джентиле пришел в ужас из-за озвученной в России идеи замены традиционного оружия дронами.

Американский вояка дал комментарий по поводу слов российского аналитика Руслана Пухова, который предположил, что в будущем войны будут вестись небольшими группами операторов ударных дронов и пехоты, поддерживаемыми разведывательными "боевыми птичками" и средствами РЭБ. Американец назвал такую концепцию неприемлемой и подчеркнул, что он никогда бы не отказался от проверенного вооружения ради дронов.

"Если бы мне заявили: "Давайте мы дадим вам сколько угодно беспилотников, а вы за это откажитесь от крупнокалиберных пулеметов M240" – я бы сказал, что вы с ума сошли", – отметил он.

Его реакция показывает, что в американских военных кругах пока не готовы полностью полагаться на новые технологии. Судя по всему, традиционное оружие остается основой тактики США. Однако рост влияния дронов на поле боя уже очевиден, и это вызывает беспокойство у западных экспертов.

К слову, ранее в США с ужасом раскрыли, что боевики ВСУ оставили российским военным под Курском.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
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