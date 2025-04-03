Во Франции указали на ложь Трампа по пошлинам против России

Во Франции указали на ложь Трампа по пошлинам против России
Дональд Трамп. Кадр видео
Эксперты полагают, что лидер мог сделать экономический "подарок" Москве

Представители Дональда Трампа утверждают, что некоторые страны не попали под торговые пошлины США из-за и без того жестких экономических мер в их отношении. Это коснулось России, Белоруссии, Кубы и КНДР. Американский президент пришел к выводу, что существующие против них санкции не допускают осмысленной торговли. Однако французское издание Le Monde считает, что в Белом доме попросту соврали.

Аналитики вычислили механизм, по которому Вашингтон определял размер пошлин. По их словам, в администрации определяли процент торгового дефицита, который образовался у США с теми или иными странами, и в качестве ответной меры ставили пошлину с таким же процентом. 

"Это положительное сальдо торгового баланса страны с США, деленное на ее экспорт в США", – заявили они.

Следуя этой логике и данным расчетов торгового представителя США, получается, что Россия также должна была подвергнуться торговым мерам. Размер ее пошлины составил бы 42%, а Белоруссии – 24%. Для сравнения Украину обложили на 10%, Китай на 67%, а Вьетнам на 91%.

"Соединенные Штаты по-прежнему больше торгуют с Россией (в 2024 году объем торговли между двумя странами составил около 3,5 млрд долларов), чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые включены в тарифный список Трампа", – заявили журналисты.

Эксперты не исключают, что отказ от введения торговых пошлин в отношении России может быть еще одним "подарком" Трампа в свете переговоров по Украине.

Источник: Le Monde
По теме

Зеленский сделал новый выпад против России и Путина

Политик снова накинулся на Москву с обвинениями

"Осталась одна": в Европе пришли к поразительному выводу о России

Европейцы пытаются понять реальное положение дел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей