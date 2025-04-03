Эксперты полагают, что лидер мог сделать экономический "подарок" Москве

Представители Дональда Трампа утверждают, что некоторые страны не попали под торговые пошлины США из-за и без того жестких экономических мер в их отношении. Это коснулось России, Белоруссии, Кубы и КНДР. Американский президент пришел к выводу, что существующие против них санкции не допускают осмысленной торговли. Однако французское издание Le Monde считает, что в Белом доме попросту соврали.

Аналитики вычислили механизм, по которому Вашингтон определял размер пошлин. По их словам, в администрации определяли процент торгового дефицита, который образовался у США с теми или иными странами, и в качестве ответной меры ставили пошлину с таким же процентом.

"Это положительное сальдо торгового баланса страны с США, деленное на ее экспорт в США", – заявили они.

Следуя этой логике и данным расчетов торгового представителя США, получается, что Россия также должна была подвергнуться торговым мерам. Размер ее пошлины составил бы 42%, а Белоруссии – 24%. Для сравнения Украину обложили на 10%, Китай на 67%, а Вьетнам на 91%.

"Соединенные Штаты по-прежнему больше торгуют с Россией (в 2024 году объем торговли между двумя странами составил около 3,5 млрд долларов), чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые включены в тарифный список Трампа", – заявили журналисты.

Эксперты не исключают, что отказ от введения торговых пошлин в отношении России может быть еще одним "подарком" Трампа в свете переговоров по Украине.