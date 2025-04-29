Медведев пригрозил всей Европе "денацификацией"

При этом политик отметил, что Москва не планирует нападать на европейские государства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести "денацификацию" по всей Европе – он уверен, что идеологию нацизма нужно искоренять во всех странах, а не только на Украине. С такой речью политик выступил в рамках марафона "Знание. Первые".

По его словам, работу по избавлению от нацистких веяний нужно вести вместе с другими государствами. А тех, кто не хочет объединяться, он призвал маркировать в качестве "пособников нацизма".

"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе", – сказал он.

Экс-глава России полагает, что в ближайшее время европейские государства вряд ли смогут быть самостоятельным актором в политическом плане. Медведев отметил, что Россия продолжит наблюдать за тем, как Евросоюз продолжит свою деградацию.

Политик отметил, что страны, которые вступили в состав НАТО, также послали сигнал Москве – они показали, что являются врагом для России, а следовательно стал ее законной целью. Это касается как "ударов возмездия", так и превентивных мер с использованием ядерного оружия.

При этом Медведев указал, что Россия не намерена нападать на Европу, а все подобные утверждения являются "бредом".

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