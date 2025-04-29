Медведев пригрозил всей Европе "денацификацией"

Медведев пригрозил всей Европе "денацификацией"
Дмитрий Медведев. Кадр видео
При этом политик отметил, что Москва не планирует нападать на европейские государства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести "денацификацию" по всей Европе – он уверен, что идеологию нацизма нужно искоренять во всех странах, а не только на Украине. С такой речью политик выступил в рамках марафона "Знание. Первые".

По его словам, работу по избавлению от нацистких веяний нужно вести вместе с другими государствами. А тех, кто не хочет объединяться, он призвал маркировать в качестве "пособников нацизма".

"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе", – сказал он.

Экс-глава России полагает, что в ближайшее время европейские государства вряд ли смогут быть самостоятельным актором в политическом плане. Медведев отметил, что Россия продолжит наблюдать за тем, как Евросоюз продолжит свою деградацию. 

Политик отметил, что страны, которые вступили в состав НАТО, также послали сигнал Москве – они показали, что являются врагом для России, а следовательно стал ее законной целью. Это касается как "ударов возмездия", так и превентивных мер с использованием ядерного оружия.

При этом Медведев указал, что Россия не намерена нападать на Европу, а все подобные утверждения являются "бредом".

Ранее Дмитрий Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом о Зеленском

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