Армия России ударила по цехам производства украинских БПЛА

Удар возмездия: армия России разнесла цеха ВСУ по производству дронов
Фото: www.unsplash.com
Противник продолжает нападать на российские регионы

Армия России нанесла удар возмездия по противнику. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили о массированной атаке по объектам, связанным с производством ударных беспилотников и их применением.

В военном ведомстве отметили, что атакам подверглись производственные цеха, места запуска и хранения дронов, а также склады боеприпасов и места временного размещения украинских вояк и иностранных боевиков.

Всего, по данным ведомства, удары были нанесены по 152 районам. Такие меры стали ответом на регулярные атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские военные, в свою очередь, продолжают прицельные удары по военным целям.

Накануне, 1 июня, в оборонном ведомстве также рассказали, что незалежные вояки атаковали российские аэродромы под Мурманском, Иркутском, Иваново, Рязанью и в Амурской области с применением боевых беспилотников. Практически все атаки удалось успешно отразить, возгорания возникли только в Мурманской и Иркутской областях и были оперативно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Европе пришли в бешенство из-за провокации Киева против России.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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