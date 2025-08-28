Макаревич* разочаровал зрителей коротким шоу в Грузии

Публика не предполагала, что с ней так обойдутся

Лидер коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич* вызвал недовольство зрителей на творческом вечере в Грузии. Как пишут в прессе, музыкант ограничился тремя композициями и после этого покинул площадку, даже не пообщавшись с публикой.

Мероприятие прошло в Батуми и сопровождалось презентацией вина израильского производства. По данным источников, зал оказался заполнен лишь частично. Стоимость билетов составляла около 250 лари, что эквивалентно примерно 7,5 тысячи рублей.

Со сцены музыкант поблагодарил пришедших за то, что они выбрали его вечер, а не концерт другой беглой звезды Земфиры*, проходивший в тот же день.

Однако зрителей удивило то, что на этом программа фактически закончилась. После исполнения трех песен музыканту вручили букет из подсолнухов, и он сразу же покинул сцену, не пообщавшись с поклонниками. Такая поспешность ожидаемо стала причиной глубокого разочарования у присутствующих.

К слову, ранее появилась информация о нападении на супругу опального музыканта. А у артиста не хватило духа броситься на помощь.

*признаны иностранными агентами в РФ