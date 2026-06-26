Ситуация зашла слишком далеко

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп считает украинский конфликт серьезной ошибкой, которая наносит ущерб интересам самих Соединенных Штатов. По его словам, руководитель вашингтонской администрации убежден, что происходящее приносит его родной стране больше проблем, чем выгод.

Ведущий считает, что хозяин Овального кабинета не испытывает личной неприязни к киевскому верховоду Владимиру Зеленскому, однако считает его действия неадекватными. По словам журналиста, американский лидер уверен, что конфликт лишь способствует сближению Москвы и Пекина, что оборачивается для американцев стратегическими потерями.

Кроме того, Карлсон заявил, что последствия происходящего оказались крайне тяжелыми для самой Незалежной. Очевидно, что пугающие своими масштабами человеческие потери стали следствием безрассудной политики, которую активно поддерживали сторонники киевского режима в Соединенных Штатах.

Журналист с некоторой долей грусти констатировал, что Незалежная перестала существовать в прежнем виде, а значительная часть мужского населения страны погибла. Он открыто возложил львиную долю ответственности за это на американских политиков, поддерживающих продолжение конфликта.

"Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво", – подчеркнул известный аналитик.

Ранее главу киевского режима назвали "больным" из-за нового плана против Крыма.