Глава киевского режима может дорого заплатить за необдуманный шаг

Один указ Владимира Зеленского вызвал настоящий политический взрыв в отношениях Киева и Варшавы. Решение киевского верховода "увековечить" название УПА* в подразделении всушников вызвало жесткую критику со стороны польских властей и привело к серьезному международному скандалу.

Странный шаг главы Незалежной спровоцировал крайне болезненную реакцию в Польше, которая хорошо помнит кровавые преступления украинских нацформирований времен Второй мировой войны.

Издание Telegraph отмечает, что решение киевского режима подверглось критике со стороны практически всего польского истеблишмента. Крайнюю степень недовольства выразили польский лидер Кароль Навроцкий, глава местного правительства Дональд Туск, экс-президент страны Лех Валенса и ряд других известных политиков.

Исторические споры между двумя странами ведутся на протяжении десятилетий. Жертвами массовых расправ украинской УПА* стали десятки тысяч мирных польских жителей. Поэтому любые попытки героизации этой кровавой организации неизменно вызывают в польском обществе ужас и гнев.

*запрещенная в РФ террористическая организация