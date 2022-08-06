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Излишне охлажденные блюда и напитки подходят далеко не каждому, указала врач-диетолог Наталья Круглова. Медик отметила, что в самой охлажденной еде нет никакого вреда – дело в том, как на это реагирует слизистая.
Мороженое, напитки со льдом, охлажденные салаты и закуски здоровому организму не навредят. Дело в том, что проблемы могут испытывать от низкой температуры еды люди, страдающие заболеваниями пищеварительного тракта.
К примеру, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод, холодная еда ухудшает течение заболевания. Запрещена охлажденная еда и тем, кто страдает заболеваниями желчного пузыря и желчекаменной болезнью.
В иных случаях это может привести к вздутию живота и нарушению стула. А если организм здоровый – ориентируйтесь на собственные ощущения, ведь могут заболеть от холода и голова, и зубы.
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