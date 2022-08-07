Внимательное отношение к своему здорвью поможет продлить работу тела

Пластический хирург Дмитрий Скворцов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, какие привычки могут ускорить процессы старения. По его словам, вся работа пластической хирургии строится на устранении их негативных последствий.

Первая заключается малоподвижном образе жини. После того, как человек почти весь день провел в сидячем положении у него появляются проблемы с осанкой, отеками и прочим, что непременно приближает старение организма. Все тело со временем становится менее упругим и подвижным.

Вторая – отсутствие нормального режима сна. Если организм плохо отдыхает, то клетки стареют быстрее, а вот во время сна все клеточные поломки устраняются.

Третья связана с любовью к сахару. Он снижает выработку коллагена и эластина, из-за чего кожа становится тусклой и появляется все больше морщин.

Четвертая – измождение организма постоянными диетами. В погоне за стройностью люди пробуют далеко не самые полезные методы скинуть вес, часто жертвуя другими питательными веществами. Все это приводит к неблагоприятным последствиям для организма.

Пятая заключается в темпераменте. Если человек постоянно импульсивно реагирует на происходящие события, то он доставляет дискомфорт не только окружающим, но и своему телу, которое плохо реагирует на стресс.

Полностью избежать проявления всех этих вредных привычек сложно, однако вполне реально свести их к минимуму, чтобы замедлить старение организма.