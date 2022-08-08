Не относитесь халатно к здоровью - организм этого не простит

Ряд распространенных привычек сбивают наши биологические часы и наносят здоровью непоправимый вред. Если от них не избавиться, можно навлечь на себя все – от диабета и до деменции. Сомнолог Грег Поттер указал, что в прошлом люди не знали таких проблем – жили в прямом взаимодействии с окружающей средой, не догадываясь о таком явлении, как электрическое освещение.

Одна из наиболее вредных привычек современного человека – недостаток свежего воздуха. А ведь он помогает снижать стресс и улучшает психическое здоровье. Вторая – неправильное освещение в доме. Выключайте основной свет или приглушайте его уже за пару часов до сна.

Избегайте переедания – лучше придерживайтесь интервального приема пищи. Занимайтесь физическими упражнениями, чтобы биологические часы пришли в норму.

Ранее мы рассказывали о привычках, которые помогут снизить риск развития слабоумия.