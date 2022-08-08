Вызывать скорую нужно, если ничего не помогло

При скачках атмосферного давления из-за резкой смены погоды можно смягчить состояние организма. Об этом рассказала врач-кардиолог Ольга Молчанова.

Как указала специалист, люди всегда в той или иной степени реагируют на перепады атмосферного давления. Некоторые переносят этот процесс безболезненно, для остальных же все сопровождается неприятными ощущениями. Особую внимательность нужно проявлять людям, страдающим страдающим хроническими заболеваниями – особенно сердечно-сосудистыми.

"Если давление снизится, нужно просто полежать. Особенно хорошо, если ноги положить на подушку. У кого повышается давление, я не советую принимать дополнительные препараты. Дело в том, что ухудшение состояния связано с повышенной тревожностью, поэтому эту тревогу нужно успокоить. Можно принять успокоительные, сделать чай с мятой, дыхательные упражнения", — указала специалист.

В случае нарастания тревоги вызовите медика.