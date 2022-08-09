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Рассчитывать в сумме потребляемые калории не имеет смысла – калорийность определяется не энергетической ценностью продукта, а способом его приготовления. Даже при учете таблиц калорийности человек не может знать, сколько потребляет. Для исключения набора лишнего веса достаточно полноценного рациона и спорта, указал эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин.
Особенно бесполезно это для тех, кто ведет активный образ жизни. К тому же, калорийность – понятие довольно относительное. И зависит она не от энергоценности продукта, а от последующей обработки.
"Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности", – поясняет специалист.
Достаточно лишь соблюдать простые правила: потреблять и белки, и жиры, и углеводы, ограничивать себя в трансжирах и заниматься спортом.
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