Простая математика не учитывает, как мы готовим продукты

Рассчитывать в сумме потребляемые калории не имеет смысла – калорийность определяется не энергетической ценностью продукта, а способом его приготовления. Даже при учете таблиц калорийности человек не может знать, сколько потребляет. Для исключения набора лишнего веса достаточно полноценного рациона и спорта, указал эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин.

Особенно бесполезно это для тех, кто ведет активный образ жизни. К тому же, калорийность – понятие довольно относительное. И зависит она не от энергоценности продукта, а от последующей обработки.

"Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности", – поясняет специалист.

Достаточно лишь соблюдать простые правила: потреблять и белки, и жиры, и углеводы, ограничивать себя в трансжирах и заниматься спортом.