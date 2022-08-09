Как повысить иммунитет к осени

Как повысить иммунитет к осени
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Все зависит от того, как вы провели лето

Уровень иммунитета населения в осенний период в РФ будет определяться тем, как россияне провели лето, указал аллерголог-иммунолог Владимир Бербок. Специалист рассказал, у кого может быть сформирована максимальная защита.

Нужно помнить, что осень – наиболее опасное время года с точки зрения угрозы для иммунитета. Сезон сопровождается распространением вирусных инфекций, а потому важно иметь крепкий иммунитет. Нужно успеть летом как следует отдохнуть – не просто так в народе говорят, что все болячки от стресса.

"В это есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает и уровень гормонов стресса падает. Снижение уровня гормонов стресса улучшает иммунитет", – пояснил медик.

Аллерголог указал, что здоровее остальных будут те, кто не переболел летом инфекциями. Еще один вопрос: болел человек летом или нет. Если удалось провести три месяца без чихов, соплей и отравлений, иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не расходовала ресурсы на борьбу с такого рода проблемами.

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Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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