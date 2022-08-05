Один зубчик в день поможет укрепить иммунитет и обрести красоту

Чеснок обладает масой питательных веществ и помогает укрепить здоровье. Он может облегчить массу проблем, если есть его каждый день, пишет издание En Son Haber.

Иначе чеснок называют суперпродуктом, поскольку он обладает противовоспалительными, антисептическими и антибактериальными свойствами. Он может помогать в борьбе с вирусами, профилактике заболеваний, поскольку активизирует иммунную систему организма.

Шесть причин есть чеснок каждый день

1. Он является эффективным антибиотиком. Диаллилсульфид – соединение, содержащееся в чесноке, в 100 раз эффективнее популярных антибиотиков в борьбе с бактериями кишечных инфекций.

2. Снижает уровень плохого холестерина. Для этого достаточно потреблять не менее половины одного зубчика в день.

3. Снижает кровяное давление. В нем содержатся полисульфиды, которые расширают кровеносные сосуды.

4. Укрепляет иммунную систему. Чеснок стимулирует работу определенных иммунных клеток, например, макрофаги или лимфоциты, что укрепляет защитную систему организма.

5. Предотвращает простуду благодаря содержащемуся в нем аллицину.

6. Помогает похудеть. Он обладает термогенным эффектом, который помогает сжигать жир.