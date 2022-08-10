В некоторых случаях благоприятный эффект продукта на здоровье минимален

Часто в интернете советуют съедать ложку льняного масла натощак, чтобы обрести здоровье и долголетие. Однако подобный прием продукта может, наоборот, ухудшить состояние человека, предупреждает диетолог Кристина Плотникова. Ее слова приводит "Лента.ру".

Если употреблять на голодный желудок льняное масло, то это рискует обернуться диареей. Также любой жир, чем и является масло, обладает желчегонным эффектом.

"При наличии камней в желчном пузыре прием льняного масла по утрам может закончиться перекрытием желчного протока и операцией", – отметила она.

Прием средства натощак способно провоцировать обострение панкреатита и гастрита. Поэтому лучший вариант употребления льного масла – добавлять его в блюда в сыром виде, не подвергая термической обработке.

Продукт позволяет снизить уровень холестерина, улучшить работу мозга, почек, способствует разжижению крови, укреплению волос и ногтей, нормализации метаболизма. Льняное масло помогает поступлению в организм полезных жирных кислот Омега-3, 6 и 9, а также большого количества витаминов группы А, Е, К и В.