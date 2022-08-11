Иммуногенетик назвал главную причину смерти мужчин 35-40 лет

Иммуногенетик назвал главную причину смерти мужчин 35-40 лет
Фото: Sasha Freemind/unsplash.com
продолжениеДиетолог рассказала о неожиданной пользе яблок и груш
И дело тут не только в отсутствии спорта

Еще тридцать лет назад в РФ заложили демографическую "мину", которая впоследствии "взорвалась" – в итоге все выливается в смерть молодых мужчин. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности мужского населения возрастом от 35 до 40 лет в два раза выше женских. 

По словам министра, ключевые причины – высокий уровень потребления алкоголя, никотин и низкий уровень физической активности. Потому одна из целей РФ к 2030 году – достижение 78-летнего возраста в качестве средней продолжительности жизни россиянина.

Эксперт по соединительнотканной интегративной медицине, иммуногенетик Игорь Кашаба заявил, что истоки все-таки нужно искать и в социальной составляющей, оказавшейся для россиян шоком. Перестроечный процесс, а затем и "шоковая терапия" после 1991 года вогнала население в состояние хронического стресса – оттуда и растут ноги, уверен спикер.

"Люди не могли купить детям нормальные продукты... А развитие ребенка зависит от того, что мы в него вкладываем: от питания, от психологического состояния. Примерно к 20 годам мы получаем готовый продукт. У государства же тогда не было никакой стратегии воспитания подрастающих поколений", – указал специалист.

Ранее мы рассказывали, кому до глубокой старости не грозит седина.

новости партнеров

Запад готовит Зеленскому преемника - политолог

На действующего президента ставку делать уже бессмысленно

Китай озвучил будущее Тайваня в случае захвата

Пекин обещает наделить остров особым статусом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей