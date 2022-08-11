И дело тут не только в отсутствии спорта

Еще тридцать лет назад в РФ заложили демографическую "мину", которая впоследствии "взорвалась" – в итоге все выливается в смерть молодых мужчин. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности мужского населения возрастом от 35 до 40 лет в два раза выше женских.

По словам министра, ключевые причины – высокий уровень потребления алкоголя, никотин и низкий уровень физической активности. Потому одна из целей РФ к 2030 году – достижение 78-летнего возраста в качестве средней продолжительности жизни россиянина.

Эксперт по соединительнотканной интегративной медицине, иммуногенетик Игорь Кашаба заявил, что истоки все-таки нужно искать и в социальной составляющей, оказавшейся для россиян шоком. Перестроечный процесс, а затем и "шоковая терапия" после 1991 года вогнала население в состояние хронического стресса – оттуда и растут ноги, уверен спикер.

"Люди не могли купить детям нормальные продукты... А развитие ребенка зависит от того, что мы в него вкладываем: от питания, от психологического состояния. Примерно к 20 годам мы получаем готовый продукт. У государства же тогда не было никакой стратегии воспитания подрастающих поколений", – указал специалист.

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