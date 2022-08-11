Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок и груш

Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок и груш
James Yarema. Фото: unsplash.com
Плоды должны быть твердыми

За счет потребления продуктов с низким гликемическим индексом в организме начинает "выравниваться" уровень сахара в крови, указала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что россиянам необходимо включать в рацион такие овощи, как помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Они станут отличной альтернативой таким гарнирам, как отварной рис, картофель и макароны.

Регулировать сахар помогут и зеленые яблоки с грушами. Сорта должны быть твердыми и хрустящими – чтобы клетчатка не была мягкой и разрушенной.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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