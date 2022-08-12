Из-за сложных углеводов нездоровый организм вряд ли адекватно воспримет эту крупу

Люди, страдающие от проблем с ЖКТ, должны воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов, которые содержатся в ее составе. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Особо вредна гречка при синдроме раздраженного кишечника – организм неадекватно воспринимает эту крупу. Последствия могут быть разными – изжога, боль в животе, метеоризм и урчание.

Нельзя употреблять гречку с молоком, сахаром и иными добавками, если вы стремитесь сбросить вес, нормализовать уровень сахара в крови или улучшить обмен веществ. Лучшей альтернативной станут фрукты, ягоды или сухофрукты.

"После употребления такого продукта возможно урчание, вздутие, болевые ощущения в кишечнике. Поэтому существует общая рекомендация – замачивать крупы, то есть проводить ферментацию. После этого использовать крупу по своему усмотрению", – заключила специалист.



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