Кому нужно отказаться от гречки: рассказала диетолог

Кому нужно отказаться от гречки: рассказала диетолог
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Из-за сложных углеводов нездоровый организм вряд ли адекватно воспримет эту крупу

Люди, страдающие от проблем с ЖКТ, должны воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов, которые содержатся в ее составе. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Особо вредна гречка при синдроме раздраженного кишечника – организм неадекватно воспринимает эту крупу. Последствия могут быть разными – изжога, боль в животе, метеоризм и урчание.

Нельзя употреблять гречку с молоком, сахаром и иными добавками, если вы стремитесь сбросить вес, нормализовать уровень сахара в крови или улучшить обмен веществ. Лучшей альтернативной станут фрукты, ягоды или сухофрукты.

"После употребления такого продукта возможно урчание, вздутие, болевые ощущения в кишечнике. Поэтому существует общая рекомендация – замачивать крупы, то есть проводить ферментацию. После этого использовать крупу по своему усмотрению", – заключила специалист.

Ранее мы рассказывали, почему нужно отказаться от употребления кофе натощак.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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