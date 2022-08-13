Уролог развеял главный миф о камнях в почках

Уролог развеял главный миф о камнях в почках
АГН Москва/www.globallookpress.com
Страдают от этой болезни не только пожилые

Чаще всего камни в почках образуются у молодых людей, рассказал врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Игорь Серегин.

Специалист развеял миф о том, что мочекаменная болезнь – проблема исключительно пожилых людей. Более чем в 50% случаев болезнь диагностируют у людей возрастом от двадцати до 50 лет. То есть речь идет о наиболее дееспособном и активном населении.

В некоторых случаях мочекаменная болезнь сопровождается рецидивами. В среднем по стране заболеваемость колеблется на уровне от 1 до 20 процентов. И выше она среди мужчин, чем среди женщин, указал специалист.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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