Страдают от этой болезни не только пожилые

Чаще всего камни в почках образуются у молодых людей, рассказал врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Игорь Серегин.

Специалист развеял миф о том, что мочекаменная болезнь – проблема исключительно пожилых людей. Более чем в 50% случаев болезнь диагностируют у людей возрастом от двадцати до 50 лет. То есть речь идет о наиболее дееспособном и активном населении.

В некоторых случаях мочекаменная болезнь сопровождается рецидивами. В среднем по стране заболеваемость колеблется на уровне от 1 до 20 процентов. И выше она среди мужчин, чем среди женщин, указал специалист.