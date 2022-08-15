Кардиолог перечислил способы избежать инфаркта в жару

Кардиолог перечислил способы избежать инфаркта в жару
Фото: www.unsplash.com
В знойный период риск расстаться с жизнью заметно повышается

Известно, что многие люди очень тяжело переносят высокие температуры, которыми иногда нас радует погода. В такую пору резко повышается риск получить инфаркт. Для того чтобы лето не закончилось на больничной койке, необходимо следовать рекомендациям профильных специалистов.

Известный российский кардиолог Валерий Садовой подчеркивает, что в жаркую погоду нужно избегать дополнительные нагрузки на организм. Например, речь идет о спортивных занятиях. Тяжелые физические упражнения можно делать только в зале с хорошим кондиционером.

Также следует исключить употребление энергетических напитков и алкоголя. Они дают дополнительную нагрузку на сердце, что может привести к самым плачевным последствиям. А еще очень важно поддерживать питьевой режим. В жару нужно употреблять много воды для того, чтобы стабилизировать работу организма.

Врач добавил, что при любом ухудшении состояния (особенно при болях в области груди) нужно незамедлительно обратиться к специалистам и не заниматься самолечением. Известно, что инфаркт – коварный недуг, который может оборвать жизнь даже молодого, крепкого человека.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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