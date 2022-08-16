Естественной из них оказалась лишь одна

Врач-уролог Бадри Гвасалия в беседе с "Лентой.ру" рассказал, из-за чего чаще всего у мужчин развивается импотенция. Основными причинами, как правило, являются возраст, ожирение, депрессия и вредные привычки.

Уролог отметил, что нарушение бывает двух типов: психогенным или органическим. К последним относят различные сосудистые болезни, хирургическое или лучевое вмешательство в области таза, сахарный диабет. Иногда нарушение потенции может быть вызвано проблемами в работе головного мозга: это касается головных опухолей, болезни Паркинсона, рассеянного склероза и других. Прием различного рода антидепрессантов, психолептиков и опиоидов также способен привести к эректильной дисфункции.

Лечить испотенцию, по его словам, можно препаратами, инъекциями в половой орган или немедикаментозно – к примеру, с помощью специальных вакуумных устройств.

В редких случаях, если на этом настаивает пациент и другие способы оказались бессильны, врачи предлагают фаллопротезирование. Медик заявил, что после такой операции удовлетворенность своей сексуальной жизнью наблюдается у 90% пациентов.