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Современный мир изобилует источниками стресса, с которым так легко сегодня может столкнуться человек. Можно вспомнить недавнюю ситуацию с коронавирусом, который показал, как аморфны стали люди, привыкнув к собственному комфорту и затворничеству. Изоляция и неопределенность ситуации внушали вселяли в людей натуральный страх.
А исключить влияние стресогенных факторов можно за счет здорового образа жизни.
"Укреплению психического здоровья способствует соблюдение режима дня, чередование работы, какой-либо активности и отдыха, полноценный многочасовой сон, умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Человеку необходимо давать себе разгрузку, чередовать рабочие дни и выходные. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем, многие в выходные или работают дополнительно, или получают серьезную физическую нагрузку, не позволяя себе отдохнуть, отключиться от текущих проблем, дел, решения каких-то насущных вопросов. Между тем, отдых – базовый элемент психического здоровья", – заключила психиатр Наталья Треушникова.
А ранее психотерапевт рассказывал, как негативно питомцы могут влиять на хозяина.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится