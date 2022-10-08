Как укрепить психику: рекомендации медиков

Как укрепить психику: рекомендации медиков
Rolf Poss via www.imago-images.d/www.globallookpress.com
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Как нельзя актуально

Современный мир изобилует источниками стресса, с которым так легко сегодня может столкнуться человек. Можно вспомнить недавнюю ситуацию с коронавирусом, который показал, как аморфны стали люди, привыкнув к собственному комфорту и затворничеству. Изоляция и неопределенность ситуации внушали вселяли в людей натуральный страх.

А исключить влияние стресогенных факторов можно за счет здорового образа жизни.

"Укреплению психического здоровья способствует соблюдение режима дня, чередование работы, какой-либо активности и отдыха, полноценный многочасовой сон, умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Человеку необходимо давать себе разгрузку, чередовать рабочие дни и выходные. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем, многие в выходные или работают дополнительно, или получают серьезную физическую нагрузку, не позволяя себе отдохнуть, отключиться от текущих проблем, дел, решения каких-то насущных вопросов. Между тем, отдых – базовый элемент психического здоровья", – заключила психиатр Наталья Треушникова.

А ранее психотерапевт рассказывал, как негативно питомцы могут влиять на хозяина.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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