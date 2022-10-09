Специя обладает массой полезных свойств

Вне зависимости от того, какое блюдо употребляет человек, добавление в него лишь одной приправы позволит уменьшить количество холестерина в крови. Исследователи утверждают, что такими лечебными свойствами обладает кориандр.

По их словам, сделать любую трапезу более здоровой можно с добавления специй. Лучше всего на здоровье влияют корица, острый перец, чеснок и имбирь. Однако удивительный эффект на здоровье оказывает кориандр – ему нет равных в борьбе против холестерина и триглицеридов.

Растение благоприятно влияет на работу сердца, снижает уровень жира в крови. Это касается как его семян, так и листьев. Основную пользу приносят антиоксиданты, которые могут изменять состав жиров в организме человека, а также лечить повреждения, вызванные воспалениями.

Помимо борьбы с холестерином, кориандр может предотвращать спазмы, помогать пищеварению, стимулировать нервную систему, а также снабжать тело полезными витаминами и минералами. Приправа способна даже выводить из крови некоторые виды тяжелых металлов.