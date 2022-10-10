Иной раз проблема вовсе не в людях

Каждый испытывал раздражение от всего и вся – выводили из себя и родные, и коллеги, и пассажиры в общественном транспорте. У каждой эмоции, указала психолог Джейсон Грин, есть свои причины.

Прежде всего, речь идет о физическом состоянии. Возможно, кого-то одолевает головная или зубная боль. Второй момент – психика, расшатанная из-за ежедневного (или просто довольно частого) стресса. Такое состояние называется "оголенным нервом", когда негатив спровоцирован одной фразой или движением. Еще одна причина – состояние стресса в текущий момент.

Четвертая причина – непроработанная травма, которая может насчитывать и десятки лет. Возможно, однажды вы потеряли дорогого вам человека или не пришли в себя от ссоры с другом – либо расстались со своей любовью. На позитив себя настроить в таком случае очень трудно.

Наконец, само окружение может быть довольно токсичным. Люди – точно не подарок, и многие из них норовят спровоцировать, вставить палки в колеса или вызвать раздражение своим неуместным поведением.

С таким состоянием нужно бороться. Как пишет "Пятый канал", психолог Джейсон Грин предлагает либо обсудить наболевшее с людьми, которые выводят вас из себя, либо визуально представить тех, кто вас так "бесит", и высказать им все, что вы о них думаете.