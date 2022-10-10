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Капуста – овощ вкусный и точно полезный. Подойдет и квашеной, и жареной, и в кляре, да и украсит каждый домашний стол. Однако не всем рекомендуется налегать на такую еду.
Доктор Александр Мясников утверждает, что капуста ухудшает работу щетовидки, снижая ее функцию.
"Если человек употребляет сою и капусту, если у него аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, вы можете тем самым ухудшить ситуацию", – уточнил теледоктор.
Поэтому рекоендуется ограничить употребление капусты в пищу тем, кто имеет проблемы с заболеваниями щитовидной железы.
Однако плюсов в капусте явно больше: это и снижение риска развития онкологических заболеваний, и наличие витамина С, и, что немаловажно, низкая калорийность.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится