Подойдет такой продукт явно не всем

Капуста – овощ вкусный и точно полезный. Подойдет и квашеной, и жареной, и в кляре, да и украсит каждый домашний стол. Однако не всем рекомендуется налегать на такую еду.

Доктор Александр Мясников утверждает, что капуста ухудшает работу щетовидки, снижая ее функцию.

"Если человек употребляет сою и капусту, если у него аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, вы можете тем самым ухудшить ситуацию", – уточнил теледоктор.

Поэтому рекоендуется ограничить употребление капусты в пищу тем, кто имеет проблемы с заболеваниями щитовидной железы.

Однако плюсов в капусте явно больше: это и снижение риска развития онкологических заболеваний, и наличие витамина С, и, что немаловажно, низкая калорийность.