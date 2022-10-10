Особенно тем, кто страдает определенными болезнями

С самого рождения детям подкладывают подушки – или специальные ортопедичечская изделия с разной толщиной, указал мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин. Взрослым же настоятельно советуют спать на плоской поверхности, с подушкой определенного размера.

Так называемый лордоз – естественную кривизну в шейном отделе позвоночника – "заполняют" во время сна, чтобы сосуды продолжали снабжать мозг кровью во избежание гипоксии. Для тела и организма в целом крайне неправильно спать исключительно на ровной поверхности. Это создает дискомфорт для сонной артерии, подключичной вены и иных сосудистых и нервных сплетений.

"Кроме того, сон без подушки может привести к изменению правильной анатомии шейных позвонков и ущемлению нервных корешков. Чтобы этого не произошло, толщина подушки должна быть равна длине плеча – от шеи до плечевой кости", – указал Кабычк.

А отдельной категории людей ни в коем случае нельзя спать без подушки – речь идет о тех, кто страдает шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, сосудистыми заболеваниями, связанными с позвоночной артерией.