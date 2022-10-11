Медик раскрыл смертельную опасность варикоза

Медик раскрыл смертельную опасность варикоза
Michael Memminger / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Своеременно обратитесь к врачу, если испытываете тяжесть и боль в ногах

Варикозная болезнь часто становится причиной образования и попадания тромба в сердце или легочную артерию, рассказал хирург Борис Копылов.

Во время варикоза, отметил флеболог, нарушен кровоток, который и провоцирует расширение сосудов, снижая эластичность стенок вен. Если не предпринимать никаких усилий, можно столкнуться впоследствии с трофическими расстройствами вроде тромбоза или  тромбофлебита (тромбоза поверхностных вен – прим. ред.), кровотечения из варикозных вен.

Самое опасное осложнение – тромбоэмболия легочной артерии.

"При этом заболевании в сосудах образуется тромб, он может закрыть собой легочную артерию. В худшем случае это может угрожать жизни человека. Людям с лишним весом, беременным и тем, кто вынужден долго стоять или сидеть без смены положения, лучше проконсультироваться с флебологом профилактически. Ведь вначале заболевание протекает практически бессимптомно", – пояснил сосудистый хирург.

Если вы испытываете ноющую боль и судороги с тяжестью в ногах – немедленно обратитесь к сосудистому хирургу для назначения лечения.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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