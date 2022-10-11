Медсестра назвала дешевое средство от морщин

продолжениеКакие грибы считаются самыми полезными
Купить витамин можно в любой аптеке

Американская медсестра Кэр Кларк поделилась своим рецептом красоты. Девушка назвала копеечное средство, которое помогло ей справиться с неприятной сеточкой вокруг глаз и в других зонах лица.

Американка уверяет, что такое простое средство как ретинол (одна из форм витамина А) способно серьезно улучшить состояние кожи на лице, передает интернет-издание "МИР24".

Девушка советует наносить это средство на проблемные участки лица. Однако важно помнить, что применение любого медицинского препарата возможно только после консультации со своим лечащим врачом.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США заявили о личном разговоре Илона Маска с Путиным перед выступлением по Украине

Президент якобы озвучил миллиардеру условия мира

Украина готовит России новую "пакость": названа дата

Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей