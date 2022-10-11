Купить витамин можно в любой аптеке

Американская медсестра Кэр Кларк поделилась своим рецептом красоты. Девушка назвала копеечное средство, которое помогло ей справиться с неприятной сеточкой вокруг глаз и в других зонах лица.



Американка уверяет, что такое простое средство как ретинол (одна из форм витамина А) способно серьезно улучшить состояние кожи на лице, передает интернет-издание "МИР24".

Девушка советует наносить это средство на проблемные участки лица. Однако важно помнить, что применение любого медицинского препарата возможно только после консультации со своим лечащим врачом.