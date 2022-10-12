Какие грибы считаются самыми полезными

Какие грибы считаются самыми полезными
Фото: unsplash.com
Большинство из них можно купить в супермаркетах

Грибы считаются суперпродуктом, поскольку по своим питательным свойствам они могут заменить многие важные продукты. Всего их существует около 300 видов, пригодных у пищи, и назвать самые полезные не так уж просто. 

Специалисты заявляют, что из всего разнообразия можно выделить шесть:

  • шиитаке,
  • портобелло,
  • вешенки,
  • ежовик гребенчатый,
  • белые,
  • эноки.

Значительная часть из них есть на полках российских магазинов, но в лесах найти можно не все.

Перечисленные грибы обладают набором полезных качеств, благодаря которым они способны заменить мясо по питательности. В них содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от болезней сердца и сосудов, а также развития рака, укрепляют иммунитет. Бета-глюкан снижает холестерин, укрепляет сердце и регулирует уровень сахара в крови. Витамины группы В улучшают пищеварение и состояние кожи. Медь поддерживает здоровье костей и нервов, а калий – улучшает работу сердца и мышц. 

Источник: Magazin Novosti ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США заявили о личном разговоре Илона Маска с Путиным перед выступлением по Украине

Президент якобы озвучил миллиардеру условия мира

Украина готовит России новую "пакость": названа дата

Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей