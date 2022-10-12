Большинство из них можно купить в супермаркетах

Грибы считаются суперпродуктом, поскольку по своим питательным свойствам они могут заменить многие важные продукты. Всего их существует около 300 видов, пригодных у пищи, и назвать самые полезные не так уж просто.

Специалисты заявляют, что из всего разнообразия можно выделить шесть:

шиитаке,

портобелло,

вешенки,

ежовик гребенчатый,

белые,

эноки.

Значительная часть из них есть на полках российских магазинов, но в лесах найти можно не все.

Перечисленные грибы обладают набором полезных качеств, благодаря которым они способны заменить мясо по питательности. В них содержатся антиоксиданты, которые защищают организм от болезней сердца и сосудов, а также развития рака, укрепляют иммунитет. Бета-глюкан снижает холестерин, укрепляет сердце и регулирует уровень сахара в крови. Витамины группы В улучшают пищеварение и состояние кожи. Медь поддерживает здоровье костей и нервов, а калий – улучшает работу сердца и мышц.