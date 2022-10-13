Без помощи психолога: названо идеальное средство против стресса и тревоги

Без помощи психолога: названо идеальное средство против стресса и тревоги
Bernd Wüstneck/www.globallookpress.com
Идите в качалку, утверждает эксперт

Во время физических нагрузок организм вырабатывает эндорфин, который улучшает настроение, рассказал фитнес-тренер Александр Мироненко, порекомендовавший россиянам бороться со стрессом и мыслями без помощи психологов.

Эффект от хорошей тренировки весьма схож с посещением психотерапевта, однако психоэмоциональное состояние будет обеспечено работой самого тела. Улучшенное кровообращение положительно влияет на работу головного мозга, снимая напряжение.

"И не забывайте, что во время тренировок вы просто отвлекаетесь от каждодневных проблем, переключаете мозг", – указал Мироненко.

Далекому от спорта человеку браться за железо или "врываться" в контактные виды спортивных дисциплин не стоит: начните с пробежек или прогулок на свежем воздухе.

А не так давно мы рассказывали, почему нельзя "заедать" стресс.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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