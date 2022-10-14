Назван самый вредный способ приготовления картофеля

Назван самый вредный способ приготовления картофеля
Фото: unsplash.com
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Лучше всего картофель запекать в мундире

Специалисты утверждают, что объем пользы для организма от картофеля во многом зависит о способа его приготовления. Самым вредным является жарка, поскольку это сразу же повышает калорийность блюда в два раза, рассказала "Газете.ру" гастроэнтеролог Елена Грек.

По словам врача, 100 граммов жареной картошке содержится почти 200 ккал, в то время у отварной это значение составляет примерно 80 ккал. 

"Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены. Эти вредные вещества негативно влияют на нервную систему человека и повышают риски развития онкологических заболеваний",

– предупредила специалист.

Грек отметила, что пюре тоже не является полезным способом приготовления картофеля. В таком случае толкушкой нарушаются важные пищевые волокна, которые влияют на усвояемость блюда, расщепляется крамхмал. В результате повышается гликемический индекс блюда, что может приводить к скачку уровня сахара в крови. 

Тем не менее, картофель богат витамином C и витаминами группы B, а также калием, магнием и фосфором.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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