Невыносимые ощущения нужно не просто перетерпеть

Под артритом рук нужно понимать целую группу заболеваний, поражающих суставы. Вы не можете ни писать, ни держать что-либо в руках – каждое движение отжается невыносимой болью.

Доктор Александр Мясников напомнил, что при артрите боль длится месяцами. Обратить внимание, прежде всего, необходимо на симптомы. Факторы риска – сахарный диабет, подагра, травмы кистей, аутоиммунные заболевания, аллергия, интоксикация, переохлаждение и перегрев, гормональная перестройка и многое другое.

Справиться с болью можно с помощью специальных упражнений. Это упражнение на силу, для выполнения которого необходим теннисный мяч. Тренируйте суставы в любом месте и в любое время.

Ранее Мясников рассказал о главных ошибках при лечении больного горла.