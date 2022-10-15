Одна из них - тесный бюстгальтер

Доктор Александр Мясников назвал основные ошибки, которые допускает практически каждая женщина. По словам телетерапевта, одна из них – отказ от грудного вскармливания без медицинских показаний. Тот, кто не кормит малыша грудным молоком, рискует столкнуться с раком груди.

Еще одна проблема – ношение слишком тесного бюстгальтера. Стремясь к красоте, дамы пытаются визуально придать форму и объем своему бюсту. Как известно, красота требует жертв.

Проблема в том, что цена, которую нужно заплатить, уж слишком неподъемна. Жесткие бюстгальтеры зажимают сосуды и нарушают кровоснабжение молочной железы. В итоге ситуация может привести к травмам и воспалительным изменениям.

Еще одна ошибка – самостоятельное обследование молочных желез без посещения маммолога. Исключительно специалист занимается выявлением и диагностикой заболеваний.