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Доктор Александр Мясников назвал основные ошибки, которые допускает практически каждая женщина. По словам телетерапевта, одна из них – отказ от грудного вскармливания без медицинских показаний. Тот, кто не кормит малыша грудным молоком, рискует столкнуться с раком груди.
Еще одна проблема – ношение слишком тесного бюстгальтера. Стремясь к красоте, дамы пытаются визуально придать форму и объем своему бюсту. Как известно, красота требует жертв.
Проблема в том, что цена, которую нужно заплатить, уж слишком неподъемна. Жесткие бюстгальтеры зажимают сосуды и нарушают кровоснабжение молочной железы. В итоге ситуация может привести к травмам и воспалительным изменениям.
Еще одна ошибка – самостоятельное обследование молочных желез без посещения маммолога. Исключительно специалист занимается выявлением и диагностикой заболеваний.
Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами