Доктор Мясников назвал три главные ошибки каждой женщины

Доктор Мясников назвал три главные ошибки каждой женщины
Axel Heimken/www.globallookpress.com
продолжениеВрач назвала признаки рака молочной железы
Одна из них - тесный бюстгальтер

Доктор Александр Мясников назвал основные ошибки, которые допускает практически каждая женщина. По словам телетерапевта, одна из них – отказ от грудного вскармливания без медицинских показаний. Тот, кто не кормит малыша грудным молоком, рискует столкнуться с раком груди. 

Еще одна проблема – ношение слишком тесного бюстгальтера. Стремясь к красоте, дамы пытаются визуально придать форму и объем своему бюсту. Как известно, красота требует жертв.

Проблема в том, что цена, которую нужно заплатить, уж слишком неподъемна. Жесткие бюстгальтеры зажимают сосуды и нарушают кровоснабжение молочной железы. В итоге ситуация может привести к травмам и воспалительным изменениям.

Еще одна ошибка – самостоятельное обследование молочных желез без посещения маммолога. Исключительно специалист занимается выявлением и диагностикой заболеваний. 

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