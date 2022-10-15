Всего она выделила четыре аспекта, на которые стоит обратить внимание
Развитие у женщины рака молочной железы можно определить не только в кабинете у врача, но и самостоятельно. Маммолог Вера Диденко в беседе с "Лентой.ру" рассказала, на что нужно обратить внимание.
Первый признак – беспричинное изменение формы груди. Она может резко увеличиться или уменьшиться, появятся отеки.
Второй – изменение цвета кожных покровов. Могут появиться покраснения, язвы, деформации.
Третий – различные проявления в области соска. Врач отметила, что могут окло ореола появляться корка, шелушения, трещины. Есть вероятность возникновения различного рода выделений. Срочно обращаться к врачу следует, если они красноватого цвета.
Четвертый – прощупывающиеся уплотнения в груди.
По словам специалиста, возникновение рака груди часто происходит у пациентов, страдающих от алкогольной или никотиновой зависимостей, ожирения, гормональных нарушений, а также из-за наследственности.