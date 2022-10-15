Всего она выделила четыре аспекта, на которые стоит обратить внимание

Развитие у женщины рака молочной железы можно определить не только в кабинете у врача, но и самостоятельно. Маммолог Вера Диденко в беседе с "Лентой.ру" рассказала, на что нужно обратить внимание.

Первый признак – беспричинное изменение формы груди. Она может резко увеличиться или уменьшиться, появятся отеки.

Второй – изменение цвета кожных покровов. Могут появиться покраснения, язвы, деформации.

Третий – различные проявления в области соска. Врач отметила, что могут окло ореола появляться корка, шелушения, трещины. Есть вероятность возникновения различного рода выделений. Срочно обращаться к врачу следует, если они красноватого цвета.

Четвертый – прощупывающиеся уплотнения в груди.

По словам специалиста, возникновение рака груди часто происходит у пациентов, страдающих от алкогольной или никотиновой зависимостей, ожирения, гормональных нарушений, а также из-за наследственности.