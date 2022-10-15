Врач назвала признаки рака молочной железы

Врач назвала признаки рака молочной железы
Фото: unsplash.com
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Всего она выделила четыре аспекта, на которые стоит обратить внимание

Развитие у женщины рака молочной железы можно определить не только в кабинете у врача, но и самостоятельно. Маммолог Вера Диденко в беседе с "Лентой.ру" рассказала, на что нужно обратить внимание. 

  • Первый признак – беспричинное изменение формы груди. Она может резко увеличиться или уменьшиться, появятся отеки. 
  • Второй – изменение цвета кожных покровов. Могут появиться покраснения, язвы, деформации. 
  • Третий – различные проявления в области соска. Врач отметила, что могут окло ореола появляться корка, шелушения, трещины. Есть вероятность возникновения различного рода выделений. Срочно обращаться к врачу следует, если они красноватого цвета. 
  • Четвертый – прощупывающиеся уплотнения в груди. 

По словам специалиста, возникновение рака груди часто происходит у пациентов, страдающих от алкогольной или никотиновой зависимостей, ожирения, гормональных нарушений, а также из-за наследственности. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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