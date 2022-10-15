С каким желудком встретите день, с таким и закончите

Из-за отказа от завтрака человек потребляет больше – особенно вечером, что чревато нарушением биоритмов, указала диетолог Елена Соломатина.

Организм человека устроен так, что и в утро, и в остальное время нуждается в приеме пищи. Если пропустить утренний прием пищи, начнутся проблем с уровнем глюкозы в крови.

"В организме существуют циркадные ритмы. Наши обменные процессы подчинены этим ритмам. С утра мы должны быть активны, поэтому вырабатываются определенные гормоны. Соответственно, у нас быстрее перерабатывается еда, ускоряется метаболизм, – объяснила спикер.

Утро – это нормализация обмена веществ. Если пропустить прием пищи в такое время, вечером человек съест слишком много, чтобы компенсировать то, что не смог съесть за весь день.

"А после ужина мало кто выбегает на улицу, люди выбирают более спокойные варианты времяпрепровождения. До сна организм не успевает все сжечь, плюс к вечеру вырабатываются другие гормоны, которые нас успокаивают и замедляют, – отметила эксперт.



В итоге вся энергия перерабатывается в жир, что провоцирует и диабет, и сердечно-сосудистые, и даже онкологические заболевания.