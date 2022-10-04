Проблемы психологического характера редко, но возникают

Если у человека есть трудности в коммуникациях с другими, то наличие домашнего питомца может только ухудшить ситуацию. Об этом в беседе с URA.RU предупредил психотерапевт Александр Федорович.

Общение с животными, как правило, приносит для человеческой психики положительные последствия – снимает стресс, снижает тревожность и чувство одиночества, способствует уменьшению агрессии. Однако у этого есть и оборотная сторона. Проблемы могут возникнуть в том случае, если человек с помощью питомца пытается компенсировать трудности в коммуникациях.

"Человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему", – указал эксперт.

По словам психотерапевта, недостаток в общении приводит к тому, что человек начинает очеловечивать питомца, беседовать с ним, а на этом фоне могут развиться различные бредовые состояния.