Всегда клади лавровый лист в унитаз перед уходом – эффект порадует

Всегда клади лавровый лист в унитаз перед уходом – эффект порадует
Фото: unsplash.com
Прием поможет надолго сохранить чистоту

Мы привыкли, что лавровый лист – отличная специя при приготовлении различных блюд. Но вкусовые свойства не являются единственными, за которые ценится растение. В древние времена его использовали для лечения, поскольку оно обладает антибактериальным эффектом. И в современности им тоже хозяйки находят отличное применение. 

У многих россиянок есть важное правило: всегда клади лавровый лист в унитаз перед уходом. Как известно, если долго сантехнике приходится простаивать без дела, она становится местом постоянного размножения бактерий. И специя позволяет сохранять все в более чистом состоянии до прибытия хозяев. К тому же, это защищает эмаль на унитазе, которая может пострадать из-за деятельности микроорганизмов. 

Как использовать лавровый лист для унитаза

Берем примерно шесть лавровых листьев и завариваем их кипятком. После остывания полученную смесь выливаем внутрь унитаза и закрываем крышкой. Эффект обязательно порадует каждую хозяйку.

Источник: Утро.ру
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