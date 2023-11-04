Срочно удалите эти зловредные приложения со своего смартфона

Иначе ваша конфиденциальность сильно пострадает

Специалисты Роскачества рассказали о приложениях, которые могут оказаться зловредными для смартфона. 100 процентов из 56 исследованных приложений категории "Мои гости" социальной сети ВКонтакте оказались совершенно бесполезными, а 60% – представляющими угрозу.

Причина же такова, что при авторизации запросы отправлялись в другие страны (на турецкие серверы). Поэтому конфиденциальность данных вызывает вопросы. К таковым можно отнести "Мои поклонники ВК", "Настоящие гости ВК" и прочие схожие приложения.

Бесплатные приложения же пестрят рекламой, за счет которой пользователя склоняют к платной подписке.

Россиянам также рекомендуют с крайней осторожностью относиться к таким приложениям, как Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, которые открывают пользователю широкий набор фильтров для редактирования фотографий. Дело в том, что при их использовании у разработчиков появляется доступ к геолокации, и те начинают следить за передвижениями пользователей.

"Поэтому, чтобы избежать неприятностей, нужно периодически удалять все ненужные бесплатные приложения", – указывают эксперты.