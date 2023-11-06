Простая хитрость за пару секунд в разы усилит действие стирального порошка

Опытные хозяйки давно пользуются этим приемом

Домохозяйки наработали достаточно опыта в процессе регулярных уборок дома, чтобы процесс стал более быстрым и эффективным. Теперь они деляться своими простыми хитростями в соцсетях, делая жизнь лучше многим россиянкам.

Например, недавно просторы Интернета взорвал способ, который помогает в разы усилить действие стирального порошка. Он не требует особых затрат и каких-то необычных компонентов, а также занимает буквально пару секунд. Хозяйки в комментариях делятся восторженными отзывами и утверждают, что это отлично работает.

Чтобы усилить стиральный порошок перед забрасыванием в машинку нужно просто растворить его предварительно в теплой воде – примерно в стакане. Никаких фракций или кристаликов остаться не должно. Затем полученную смесь можно добавить прямо в барабан или в специальный отсек стиральной машины.

Россиянки утверждают, что этот способ им помог отмыть загрязнения даже при стирке на самом минимальном температурном режиме. И они рекомендуют всем попробовать сделать то же самое.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя стирать при температуре 30-40 градусов.