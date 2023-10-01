Белые вещи испортились: допустили всего две ошибки при стирке

Многие допускают подобные оплошности

Стирка белых вещей доставляет хозяйкам множество неприятностей. Мало того, что они являются маркими, так еще ухудшить ситуацию может неправильный подход в попытке избавиться от загрязнений. Довольно часто одежда и постельное белье начинает сереть, теряя свой первозданный вид. Женщины жалуются, что после этого вещи часто идут на выброс, а причина кроется всего в двух довольно распространенных ошибках.

Опытные хозяйки говорят, что им удалось установить причины, по которым белые предметы обихода становятся серыми после стирки. По их словам, часто люди предпочитают закладывать их в стиральную машинку на режим с горячей водой – выше 40 градусов. Хотя лучше всего синтетические вещи стирать при 30 градусах.

Дополнительно ухудшают ситуацию моющие средства, которые не борются с жесткой водой. Из-за этого примеси в воде оседают на ткани и окрашивают в сероватый цвет.

Избавиться от таких последствий можно довольно легко – достаточно замачивать перед стиркой вещи в теплом растворе воды и лимонной кислоты либо уксуса. К этому также хорошо подойдет кислородный отбеливатель. Держать в этом растворе нужно все в течение часа, а после постирать простым способом, добавив 5-10 гр лимонной кислоты в барабан.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя запускать стиральную машинку два раза подряд.