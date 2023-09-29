Неприятный запах полотенец – всего два продукта избавят от этого

Названы самые распространеные ошибки при использовании изделия

Специалисты по чистоте знают, как тяжело бывает вывести затхлый запах полотенца. Не помогают стирки при разных температурных режимах, а также современные моющие средства. И порой кажется, что единственный способ избавиться от этого – выкинуть банный аксессуар в мусорку.

Как объясняют эксперты, неприятный запах у полотенца может возникать по нескольким причинам. Например, при оставлении мокрого предмета в стиральной машине на долгий срок. Мало того, что это вредит устройству, так и делает хуже вещам внутри него.

Также не стоит оставлять полотенце скомканным сразу после приема ванны или душа. Дело в том, что в таком случае оно становится благоприятной средой для развития бактерий, которые и являются виновниками неприятного запаха после своей гибели. Поэтому всегда стоит вешать мокрое изделие на крючок или полотенцесушитель.

Тем не менее, есть правильный способ избавиться от плохих последствий неверной эксплуатации полотенец. Для этого потребуется всего два продукта, которые избавят от неприятного запаха. В пол стакана пищевой соды добавляем примерно чашку уксуса – это нужно влить в барабан при стирке. Решим в стиральной машинке следует поставить тот, где самая высокая температура, а также желательно не перегружать ее большим количеством вещей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие ошибки совершают многие хозяйки при стирке.