Джинсы можно спасти: назван способ сохранить качество денима при стирке

Джинсы можно спасти: назван способ сохранить качество денима при стирке
Фото: unsplash.com
Существует простой метод, позволяющий сберечь одежду даже в случае многократной стирки

Специалисты, работающие в клининговой сфере, всерьез напоминают о вреде глажки и частой стирки джинсов. И то, и другое разрушает волокна ткани и делает некогда стильную вещь тонкой и блеклой.

Кроме того, любителей подобной ткани предупреждают и о том, что стирать деним лучше в не очень горячей воде, в отличие от полотенцев. Закидывать их в стиральную машину в один прием – плохая идея не только из-за разницы температур, но и потому что пуговицы могут повредить ткань полотенец.

Кроме того, советуют сразу вынимать вещи из устройства, чтобы они не набрались неприятного запаха и волглости. А еще не рекомендуют использовать народный рецепт, советующий добавлять уксус или соль для сохранения яркости цвета.

Также эксперты рекомендуют отказаться от глажки джинсовой ткани, а вместо этого советуют сушить их тщательно разглаженными во избежание образования лишних складок или гладить с помощью отпаривателя.

Еще один совет может не понравиться чистюлям и аккуратистам: оказывается, бросать штаны в машинку после каждой носки – плохая идея, потому что это приведет к истончению и выцветанию насыщенного цвета ткани.

Напомним, что есть несколько способов для удаления неприятных запахов с вещей после стирки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Самолеты НАТО устроили России провокацию над Баренцевым морем

Реакция ВС РФ на произошедшее неизвестна

Симоньян жестко ответили на призыв устроить ядерный взрыв в России

Высказывание журналистки наделало много шума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей