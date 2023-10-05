Джинсы можно спасти: назван способ сохранить качество денима при стирке

Существует простой метод, позволяющий сберечь одежду даже в случае многократной стирки

Специалисты, работающие в клининговой сфере, всерьез напоминают о вреде глажки и частой стирки джинсов. И то, и другое разрушает волокна ткани и делает некогда стильную вещь тонкой и блеклой.

Кроме того, любителей подобной ткани предупреждают и о том, что стирать деним лучше в не очень горячей воде, в отличие от полотенцев. Закидывать их в стиральную машину в один прием – плохая идея не только из-за разницы температур, но и потому что пуговицы могут повредить ткань полотенец.

Кроме того, советуют сразу вынимать вещи из устройства, чтобы они не набрались неприятного запаха и волглости. А еще не рекомендуют использовать народный рецепт, советующий добавлять уксус или соль для сохранения яркости цвета.

Также эксперты рекомендуют отказаться от глажки джинсовой ткани, а вместо этого советуют сушить их тщательно разглаженными во избежание образования лишних складок или гладить с помощью отпаривателя.

Еще один совет может не понравиться чистюлям и аккуратистам: оказывается, бросать штаны в машинку после каждой носки – плохая идея, потому что это приведет к истончению и выцветанию насыщенного цвета ткани.

Напомним, что есть несколько способов для удаления неприятных запахов с вещей после стирки.

