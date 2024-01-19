Никаких засоров: простой трюк избавит от въевшегося жира в трубах

В магазин за химией бежать не надо

Многие часто сталкиваются с невозможностью помыть посуду из-за воды, которая почему-то и не думает смываться из мойки. И тут приходится заниматься уже устранением засора, с которым справиться легко и просто – если знать, как.

Выньте из раковины ситечко и обильно полейте кипятком из чайника – так жир в сливе приобретет податливость. После этого засыпьте примерно 150 граммов пищевой соды и оставьте на 10-15 минут.

После этого залейте в слив еще 250 миллилитров 9-процентного уксуса. Не пугайтесь появления пены – все так и должно быть. Спустя пару минут залейте в слив кипяток, который смоет отошедший от труб налет.

Напоследок включим еще на пару минут горячую воду из-под крана, чтобы избавиться от остатков жира в трубах. Теперь никакого засора!

Для ванной также применим способ с содой, однако можно залить в слив и 150 миллилитров чистящего средства с хлором, которое нужно оставить в трубах минимум на час. Далее просто залить все мощной струей из душевой лейки в слив – и трубы вновь в полном порядке.

Не доводите трубы до такого состояния, при котором засор превратился в плотную пробку. Иначе подручными средствами не справиться.

А ранее мы рассказывали, что ни в коем случае не следует смывать в раковину.