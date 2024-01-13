Несколько способов без отбеливателя сделать вещи кипенно-белыми

К сожалению, тетя Ася или обаятельный молодой человек с пачкой суперпорошка существует только в рекламных роликах. Однако и без них можно обойтись: ушлые французы давно изобрели способ вернуть вещам снежную белизну с помощью простейших компонентов с любой кухни.

Безусловно, белая футболка или рубашка, носки или платье – шикарная вещь, даже если сшитая из простого материала по элементарной схеме. Но проблем с белыми вещами не оберешься: очень быстро они теряют снежный оттенок и приобретают серый оттенок или желтизну. Конечно, можно прокипятить с хлоркой, но что делать аллергикам или просто противникам едкой химии? Варианты есть. И что самое приятное – они есть на каждой кухне и стоят копейки.

Белый уксус

Спиртовой, дистиллированный уксус не имеет сильного запаха и вкуса, в нем нет красителей. Стакан такого уксуса на пять литров горячей воды, замочить белье на ночь – утром стираем спокойно и получаем белоснежное белье. Да, если добавить стакан уксуса при полоскании, то он выбьет из волокон ткани остатки порошка или геля для стирки – самых частых виновников желтизны. Часто такой метод лучше не использовать, чтобы не сломать машинку, но раз в месяц вполне реально.

Лимонный сок

Природный отбеливатель содержится в элементарных лимонов. Сок из пяти плодов плюс пять литров горячей воды, замочить на пару часов (а лучше на ночь) – и утром также постирать. Идеально для хлопка, льна и вещей из полиэфирных волокон.

Сода

Из домашних средств на страже белизны стоит сода. Хлопковые вещи засияют верхушками айсберга. Схема та же: стакан соды в пять литров кипятка, чуть остудить воду, замочить вещи на час или на ночь, потом стирать.

Перекись водорода

Бережный отбеливатель, подходящий для шелка и шерсти. Трехпроцентный раствор обычно есть в каждом доме. Треть флакона в стаканчик геля для стирки – и вау-эффект достигнут. Если на белой вещи пятно, посыпьте его содой, а сверху залейте перекисью. Белизна вернется.

Порошок для ПМ

Из не очень натуральных, но рабочих методов есть порошок для посудомойки. Полстакана на те же пять литров горячей воды, только замачивать на полчаса, а потом в стирку. Не то чтобы это метод для ежедневного использования, но если вдруг не оказалось обычного отбеливателя или лимона, то как альтернатива – вполне.

Бура

Эта природная соль безопасна даже для крашеных тканей. Полстакана порошка на те хе пять литров кипятка, полчаса замачивания и стирка: вот нехитрый, но действенный способ отбелить даже самые посеревшие вещи так, что они затмят белизной свежий снег в мороз.

Солнечный свет

Ну и совершенно бесплатный, но не всем регионам доступный метод: прямые солнечные лучи. Для цветных вещей они враги, но вот белые под открытым солнцем сушить – идеально.

Ранее мы рассказывали о средстве, две ложки которого при добавлении в барабан творили чудеса с белыми вещами.





