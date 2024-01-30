Вредные советы: что быстро засоряет унитаз

Сантехники бьют тревогу

Когда в доме засоряется канализация, это может привести к весьма плачевным последствиям. Разбираться с проблемой приходится сантехникам. Выяснилось, что часто к засорам в унитазах приводят вредные советы.



Речь, например, идет о привычке некоторых россиян избавляться от остатков еды с помощью туалета. Человеку кажется, что ничего страшного не будет, так как мягкая пища проскочит по трубам без последствий. Однако это совсем не так.



Специалисты напоминают, что жиры от супов, жареного мяса и других блюд активно налипают на трубы канализации, создавая пробку, которая приводит к засорам. Из-за таких манипуляций может пострадать весь дом.



Кроме того, дома также нужно руководствоваться призывами, которые постоянно звучат в общественных туалетах – не выбрасывайте средства личной гигиены в унитаз. Если игнорировать это простое правило, канализация обязательно засорится и доставит много неприятных моментов всем жильцам квартиры.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем хитрые хозяйки оставляют соль на подоконниках.

